Министърът на енергетиката: Дългът към „Боташ“ няма да натовари бюджета

Кадър БНТ

Уреждането на задълженията между „Булгаргаз“ и турската компания „Боташ“ на стойност около 360 млн. евро няма да бъде за сметка на държавния бюджет и българските граждани. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова в ефира на „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ.

По думите ѝ в следващите 15 месеца, в които договорът е замразен, ще бъде разработен механизъм за уреждане на отношенията между двете компании.

„Има съгласие за намиране на ефективен механизъм, който да не натоварва бюджета и гражданите. В рамките на предоговарянето ще бъдат записани конкретните параметри“, посочи Петрова.

Според енергийния министър целта е да се използва пълният потенциал на договора и той да се превърне в ефективно и взаимноизгодно партньорство, което да гарантира сигурността на доставките за региона на Източна, Югоизточна и Централна Европа.

Петрова уточни, че при подписването на споразумението не са поставяни допълнителни политически или икономически условия от нито една от страните. По време на периода на предоговаряне няма да се начисляват и лихви върху натрупаните задължения.

„Договорът имаше потенциал, но той не беше използван, по-скоро по политически причини и заради саботиране, отколкото заради липса на желание от страна на компаниите“, коментира министърът.

Тя припомни, че основният мотив за сключването на договора през 2022 г. е била сигурността на газовите доставки, като според нея Турция се е доказала като надежден партньор.

По темата за бъдещето на оборудването за АЕЦ „Белене“ Ива Петрова заяви, че една от възможностите е изграждането на ядрена централа съвместно с Украйна с европейско финансиране.

„Трябва да намерим решение за оборудването, което вече имаме. Всички възможности трябва да бъдат включени в една интегрирана визия за развитието на енергийната система“, каза тя.

Министърът посочи, че проектът за 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ остава стратегически приоритет, а до края на годината се очаква да бъде представен цялостен модел за развитие на ядрените мощности.

По думите ѝ операторът, който поддържа оборудването за АЕЦ „Белене“, е уверил, че то се съхранява при най-високи стандарти за безопасност. Украйна може да бъде както партньор в проекта, така и потенциален потребител на част от произведената електроенергия.

Ива Петрова съобщи още, че все още не е възложен одит на АЕЦ „Козлодуй“. В момента проверки текат в „АЕЦ Нови мощности“, „Мини Марица-изток“ и Българския енергиен холдинг. По думите ѝ вече са подадени два сигнала до АДФИ за допълнителни проверки и един до МВР.

Предстои министърът на енергетиката да посети Стара Загора, където ще се срещне с кметове от региона, депутати и новото ръководство на мините и ТЕЦ-а.

Редактор "Екип на Петел",

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