Министърът на енергетиката поиска информация от КЕВР за проверките за високите сметки за ток

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков проведе работна среща с председателя на Комисия за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски, на която поиска подробна информация за хода на проверките по постъпилите жалби за високи сметки за електроенергия. Срещата се състоя в Министерството на енергетиката и бе инициирана от министъра в отговор на възникналото обществено напрежение, съобщават от ведомството.

Към момента в КЕВР са постъпили около 2200 жалби, като продължават да идват сигнали. Министър Трайков настоя процесът по проверките да бъде ясен, прозрачен и в компактна времена рамка. „Този процес не може да се разтяга безкрайно. Установяването на истината – дали има надписано потребление, грешки във фактурите или обективно повишена консумация – е ключово за доверието на потребителите“, подчерта той.

По данни на регулатора, през декември 2025 г. е отчетено средно увеличение на потреблението с 30–40% спрямо ноември 2025 г. Анализът обхваща месеците ноември, декември и януари в сравнение със същия период на предходната година. При около 40–45% от жалбоподателите е установено по-ниско потребление спрямо миналата година, около 20% имат по-висока консумация, а при отделни случаи се наблюдават значителни отклонения. При съществени разминавания електромерите се проверяват в независима лаборатория. При доказана техническа грешка фактурите ще бъдат коригирани, а при установена злоупотреба ще бъдат наложени санкции.

Министърът поиска да бъде текущо информиран за междинните резултати, а регулаторът пое ангажимент да излезе с обобщени данни до края на февруари – началото на март. В рамките на срещата бе обсъден и контролът върху схемата за изплащане на компенсации на потребители, които евентуално са били подведени. Това е ангажимент на електроразпределителните предприятия и ще бъде обект на засилен регулаторен контрол. Министър Трайков подчерта, че разчита на активно и отговорно взаимодействие с КЕВР в интерес на гражданите, защото електроенергията не се явява на избори, но натискът върху домакинствата може да предизвика сериозно обществено недоволство. “Никой не бива да смята, че подобни практики или схеми ще останат незабелязани от Министерството на енергетиката“, заяви още той.

