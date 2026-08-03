Министърът на енергетиката ще посети АЕЦ "Козлодуй"

Снимка: Булфото

Министърът на енергетиката Ива Петрова ще посети утре АЕЦ "Козлодуй" предвид опасенията заради ниското ниво на река Дунав.

В работната среща ще участват експерти от Министерството на енергетиката, както и представители на Българския енергиен холдинг и Електроенергийния системен оператор.

По време на посещението ще бъдат обсъдени работата на V и VI блок на атомната централа, влиянието на ниските водни нива на Дунав върху експлоатацията на съоръжението и предприетите мерки за гарантиране на сигурността на електроенергийната система, посочва БНР.

Посещението идва на фона на проблеми с производството на електроенергия в няколко държави по поречието на Дунав, където сушата и рекордно ниските нива на реката затрудняват работата на атомни и водноелектрически централи.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!