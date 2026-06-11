Министърът на отбраната: България е предоставила 203 млн. евро помощ за Украйна

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До момента България е предоставила 203 млн. евро помощ за Украйна. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, пише Bulgaria On Air. В отговор страната ни е получила като компенсация от Европа половината от средствата.

Думите на Димитър Стоянов идват ден след като властта реши да спре предоставянето на оръжия за Киев от състава на българската армия.

Външният министър Велислава Петрова-Чамова посочи, че решението е суверенно и няма да доведе до изолация на страната ни от европейската общност.

По думите на Стоянов през последния месец ново искане от Киев за допълнителна подкрепа не е постъпвало.

"За месеца, в който съм в МО, няма постъпила заявка от украинска страна. Това, което е предоставено, е по различни механизми - единият е за 3 млн. евро, другият - за 200 млн. евро. Добре е да се знае, че тези пари не остават изцяло за модернизация на армията - част от тях бяха използвани и за компенсиране на дефицита в държавния бюджет", поясни министърът на отбраната.

Именно финансовата стабилност на страната е причината да се спре помощта за Киев, категорични са управляващите, а решението е единно, но не е съгласувано с европейските ни партньори.

Представител на външното министерство се е срещнал и с руския посланик у нас Елеонора Митрофанова, потвърди първият ни дипломат.

Темата на разговорите обаче не стана ясна.

"Г-жа Митрофанова беше поискала среща и беше срещната на неполитическо ниво. Разбирам, че има огромна чувствителност относно това някой да се среща с посланика на Русия, но няма скандал в случая. Това са абсолютно дипломатически отношения, които все още съществуват", заяви Чамова.

Преди дни в интервю за агенция ТАСС Митрофанова каза, че правителството подобрява отношенията с Москва засега само на думи.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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