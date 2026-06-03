Министърът на отбраната: Няма да има съкращения при военнослужещите

кадър: Нова тв

Министърът на отбраната Димитър Стоянов коментира какви реформи се планират, така че да бъдат свити разходите. Това, което ще се направи, е освобождаване от трайно незаети бройки и изготвяне на системен анализ за трансформиране на администрацията, обясни той.

Министърът беше беше категоричен, че при военнослужещите няма да има съкращения. "Това, което е зададено от Министерството на финансите, е намаляване с 10% на разходите за заплати в Министерстово на отбраната, а не 10% съкращения", заяви още той, цитиран от Нова телевизия.

По отношение на бюджета за Министерството на отбраната той изрази надежда парите да бъдат увеличени.

"Има решение на Министерски съвет американските самолети, до 15 броя, да останат на летище „Васил Левски” до края на юни. Дали ще последва ново искане, няма как да се знае отсега", коментира още Стоянов.

Във връзка със самолетите F-16 министърът каза, че още през 2019 г., за да се постигне съответната цена, е бил орязан пакетът от въоръжение на изтребителите. С друг договор част от този пакет е възстановен. Също така допълни, че „американската страна, по наше искане, направено миналата година, дава разрешение да закупим 125 ракети”. Стоянов подчерта, че имаме достатъчно въоръжение за изтребителите F-16.

Редактор "Екип на Петел",

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