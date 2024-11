Министърът на отбраната оттегли проекта за ракетните комплекси "Джавелин"

Кадър: U.S. military or Department of Defense

Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов е оттеглил в рамките на вчерашното правителствено заседание проекта на решение, с което да се одобри международния договор със Съединените американски щати за придобиване на управляеми противотанкови ракетни комплекси "Джавелин".



През септември Пентагонът разреши страната ни да закупи ракетите и оборудването към тях. Сделката е за 114 милиона долара. Окончателното решение се взема от Народното събрание, което трябва да ратифицира внесен за одобрение от правителството договор, предаде БНР.



