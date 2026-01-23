Министърът на спорта: Категорично заставам зад Ивет Лалова

снимка: Фейсбук, Иван Пешев

Категорично заставам зад Ивет Лалова и нейното право на справедлив, обективен и прозрачен процес по изясняване на всички обстоятелства, свързани със случая. Това написа във Фейсбук министърът на младежта и спорта Иван Пешев във връзка с появилата се информация за положителна допинг проба на една от най-емблематичните фигури на българската лека атлетика – Ивет Лалова, взета по време на Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 г., установена при повторен анализ десет години по-късно.

Ето какво заяви още министър Пешев:

Ивет е спортист с безупречна репутация, дългогодишна международна кариера, доказан професионализъм и спортсменство. В продължение на повече от две десетилетия тя е символ на честна игра, дисциплина, силна отдаденост към спорта, прославяла многократно България пред света.

Пробата и повторният й анализ десет години след Олимпийските игри в Рио де Жанейро, поставя редица въпроси – както относно методологията, така и относно възможностите за ефективна защита на спортистите след такъв дълъг период от време. Истината следва да бъде установена чрез обективен, справедлив и прозрачен процес.

Ивет Лалова е пример за поколения млади спортисти, а нейният принос към България е значим и е записан в световната спортна история.

Българският спорт дължи уважение и подкрепа на своите шампиони.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!