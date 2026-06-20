Министърът на туризма изиска незабавна оперативна информация за сигналите за мазут по Южното Черноморие

Снимка: МОСВ

Министърът на туризма д-р Илин Димитров изиска от министъра на околната среда и водите и от министъра на транспорта и съобщенията незабавна оперативна информация във връзка със сигналите за наличие на мазут и други нефтопродукти по плажни ивици на Южното Черноморие. Поискани са конкретни данни за засегнатите участъци, извършените проверки и пробонабирания, резултатите от анализите, оценката на риска за морските води и зоните за къпане, както и за дадените предписания и предприетите действия по почистването.

По информация, постъпила в Министерството на туризма, концесионерите и наемателите на засегнатите морски плажове са реагирали бързо и своевременно, като незабавно са организирали почистването и обезопасяването на засегнатите части от плажните ивици, съобщават от пресцентъра на ведомството. Министерството отчита тази отговорна реакция като особено важна за ограничаване на последиците и за гарантиране на спокойното протичане на летния туристически сезон.

„Благодаря на концесионерите и наемателите, които не изчакаха административните процедури, а веднага започнаха работа на място. Бързото почистване на плажа е необходимо, но то е само част от общата реакция. Паралелно трябва да бъде установено откъде идва замърсяването, какво е състоянието на морската вода и съществува ли риск от ново изхвърляне на нефтопродукти по брега“, заяви министър Илин Димитров.

Министерството на туризма ще продължи да следи обстановката и изпълнението на задълженията по договорите за концесия и наем и ще информира туристическия сектор и обществеността въз основа на потвърдените данни от компетентните институции.

Редактор "Екип на Петел",

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