Министърът на туризма на посещение във Варна за началото на летния сезон

Министърът на туризма Илин Димитров ще проведе работна среща, посветена на подготовката на летния туристически сезон 2026, във Варна. Домакин на срещата, която ще се проведе днес в Заседателната зала на Областната администрация, е областният управител Марио Смърков, съобщи Радио Варна.

Участие в дискусията ще вземат представители на различни дирекции в Министерството на туризма, както и областният управител на Добричка област. Покана за участие са получили кметовете от морските общини на областите Варна и Добрич, както и регионалните представители на КЗП, БАБХ, НАП, РЗИ, РИОСВ, АПИ, ГД "Национална полиция" – ОДМВР- Варна и ОДМВР - Добрич, РДНСК, БЧК, ЦСМП, ВИК, ГД "Гранична полиция", Агенция "Морска администрация", ИА „Главна инспекция по труда“.

