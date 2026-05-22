Министърът на туризма на посещение във Варна за началото на летния сезон
Снимка Булфото
Министърът на туризма Илин Димитров ще проведе работна среща, посветена на подготовката на летния туристически сезон 2026, във Варна. Домакин на срещата, която ще се проведе днес в Заседателната зала на Областната администрация, е областният управител Марио Смърков, съобщи Радио Варна.
Участие в дискусията ще вземат представители на различни дирекции в Министерството на туризма, както и областният управител на Добричка област. Покана за участие са получили кметовете от морските общини на областите Варна и Добрич, както и регионалните представители на КЗП, БАБХ, НАП, РЗИ, РИОСВ, АПИ, ГД "Национална полиция" – ОДМВР- Варна и ОДМВР - Добрич, РДНСК, БЧК, ЦСМП, ВИК, ГД "Гранична полиция", Агенция "Морска администрация", ИА „Главна инспекция по труда“.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!