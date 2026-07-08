Министерски съвет ще решава за санкциите срещу Русия

Снимка Булфото

Министерският съвет ще проведе заседание в четвъртък, 9 юли, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

Внася: министър-председателят

2. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), проведено на 12 юни 2026 г. в Люксембург.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

3. Проект на Решение за одобряване на Годишен отчет за 2025 г. за напредъка по изпълнението на мерките от Плана за действие (2021 - 2025 г.) към Националната стратегия за финансова грамотност на Република България.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

4. Проект на Решение за определяне на представители на Република България в управителния съвет на Европейския механизъм за стабилност.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

5. Проект на Решение за позицията на Република България за участие в заседанието на Еврогрупата и в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), които ще се проведат на 9 и 10 юли 2026 г. в Брюксел. Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

6. Проект на Решение за приемане на актуализация на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

7. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар и индустрия), което ще се проведе на 9 и 10 юли 2026 г. в Дъблин, Ирландия.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

8. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство), проведено на 28 и 29 май 2026 г. в Брюксел.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

9. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета по общи въпроси на Европейския съюз, част „Кохезионна политика“, проведено на 4 и 5 юни 2026 г. в Никозия.

Внася: заместник министър-председателят

10. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по правосъдие и вътрешни работи, част „Вътрешни работи“, проведено на 4 юни 2026 г. в Люксембург.

Внася: министърът на вътрешните работи

11. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на вътрешните работи за 2026 г.

Внася: министърът на вътрешните работи

12. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на вътрешните работи за 2026 г.

Внася: министърът на вътрешните работи

13. Проект на Решение за приемане на План за 2026 г. за изпълнение на целите от Националната стратегия за интегрирано гранично управление в Република България 2024 - 2027 г. и одобряване на Отчет за 2025 г.

Внася: министърът на вътрешните работи

14. Проект на Решение за одобряване на Доклад относно дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз през 2025 г. и Отчет за изпълнение на Плана за 2025 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2021 - 2027 г.

Внася: министърът на вътрешните работи

15. Проект на Решение за приемане на Национален план на Република България за 2026 г. за развитие на способностите за управление на границите и за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни и одобряване на Отчет за изпълнението на Националния план за 2025 г.

Внася: министърът на вътрешните работи

16. Проект на Решение за одобряване на Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България за 2025 г.

Внася: министърът на отбраната

17. Проект на Решение за одобряване изпълнението на Допълнителни изисквания към Програмен план за способности свързан с авиобазите 9A9001 (Airbasing CPP #1 Additional Requirements), което да се реализира по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

Внася: министърът на отбраната

18. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по общи въпроси, проведено на 26 май 2026 г. в Брюксел.

Внася: министърът на външните работи

19. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Конференцията на представителите на правителствата на държавите членки, което ще се проведе на 10 юли 2026 г. в Брюксел.

Внася: министърът на външните работи

20. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвет „Общи въпроси“, което ще се проведе на 14 юли 2026 г. в Брюксел.

Внася: министърът на външните работи

21. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България по 21-вия санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус.

Внася: министърът на външните работи

22. Проект на Решение за признаване на Сдружение „Национална асоциация на хората с придобити увреждания“ за национално представителна организация на хора с увреждания.

Внася: министърът на труда и социалната политика

23. Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на Указ за награждаване на Петко Станков Чобанов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен.

Внася: министърът на образованието и науката

24. Проект на Решение за одобряване на Национален план на Република България за изграждане на квантова-комуникационна инфраструктура - Демонстрационна фаза 2023 - 2026 г. и Оперативен план за изпълнението му и проект на Решение за одобряване на финансиране за 2026 г. за обезпечаване на дейностите от Националния план на Република България за изграждане на квантова-комуникационна инфраструктура - Демонстрационна фаза 2023 - 2026 г. и Оперативен план за изпълнението му.

Внася: министърът на образованието и науката

25. Проект на Решение за одобряване на финансиране на общините за 2026 г.

Внася: министърът на образованието и науката

26. Проект на Решение за одобряване на финансиране на общините за 2026 г.

Внася: министърът на образованието и науката

27. Проект на Решение за определяне на представители на министерствата в съвета на настоятелите на Българската академия на науките.

Внася: министърът на образованието и науката

28. Проект на Решение за одобряване на финансиране на трансфери за общини за 2026 г.

Внася: министърът на образованието и науката

29. Проект на Решение за откриване на филиал в структурата на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в гр. Добрич.

Внася: министърът на образованието и науката

30. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участие на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, част „Телекомуникации“, проведено на 29 и 30 април 2026 г. в Никозия.

Внасят: министърът на иновациите и дигиталната трансформация министърът на транспорта и съобщенията

31. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, част „Телекомуникации“, проведено на 9 юни 2026 г. в Люксембург.

Внасят: министърът на иновациите и дигиталната трансформация министърът на транспорта и съобщенията

32. Проект на Решение за одобряване на доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството за напредъка по изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради през 2025 г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

33. Проект на Решение за одобряване на Изменение № 1 към Споразумението за предоставяне на възмездни консултантски услуги: Подобряване на институционалния капацитет за прилагане на подходи за интегрирано териториално развитие в регионалното развитие в България между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие, част от групата на Световната банка (RAS) - Р500791, одобрено с Решение № 917 на Министерския съвет от 20 декември 2023 г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

34. Проект на Решение за одобряване на проект на изменение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Фонда за справедлив преход и от държавния бюджет.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

35. Проект на Решение за одобряване на условията по проект на Договор за застраховка „Обща гражданска отговорност”, покриваща отговорността за ядрена вреда на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Внася: министърът на енергетиката

Румен Радев се срещна с представители на ръководството на „Уестингхаус“

36. Проект на Решение за разрешаване извършването на хидротехнически работи във вътрешните морски води на Република България със специализиран кораб, плаващ под чуждо знаме, във връзка с изпълнение на обект: „Възстановяване на проектните параметри пред к. м. № 2 на пристанищен терминал „Петрол - Варна” и на обект: „Пристанище за обществен транспорт Варна - „Пристанищен терминал Логистичен център Варна“, гр. Белослав - Етап III, удълбочаване на акваторията и транспорт на издрагираните земни маси до подводно депо на обект: „Пристанище за обществен транспорт Варна - „Пристанищен терминал Логистичен център Варна - гр. Белослав“.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

37. Проект на Решение за одобряване на Годишния отчет за дейността на Държавен фонд „Земеделие“ и Разплащателната агенция за 2025 г.

Внася: министърът на земеделието и храните

38. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лова и опазване на дивеча, приета с Постановление № 177 на Министерския съвет от 2025 г.

Внася: министърът на земеделието и храните

39. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 13 юли 2026 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Внася: министърът на земеделието и храните

40. Проект на Решение за одобряване проект за изменение на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 - 2027 г.

Внася: министърът на земеделието и храните

41. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България по Дело С-226/26, Европейската комисия срещу Република България, образувано пред Съда на Европейския съюз по повод предявена искова молба на основание чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Внася: министърът на околната среда и водите

42. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България по Дело С-160/26 Associacao IUS OMNIBUS II на Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Supremo Tribunal de Justica (Португалия).

Внася: министърът на туризма

43. Проект на Решение за изплащане на обезщетение по Решението на Европейския съд по правата на човека по Дело „Кофи срещу България“(жалба № 95/24).

Внася: министърът на правосъдието

44. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

45. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България.

Внася: министърът на вътрешните работи

46. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Внася: министърът на правосъдието

novini.bg

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!