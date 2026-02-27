Министерският съвет е готов да съдейства на ЦИК за параваните за изборите

Снимка: Булфото, архив

Във връзка с предложението за унифицирано изработване на паравани за изборите, Министерският съвет има готовност да предостави пълна подкрепа на ЦИК съобразно правомощията си, а именно – финансовото обезпечаване и организацията по предоставянето на изработените паравани на районните избирателни комисии.

ЦИК е институцията, която определя всички параметри на изборните книжа и материалите. Задава също така параметрите и контролира тяхното изпълнение. В тази връзка ЦИК следва да определи точни технически спецификации и да възложи обществена поръчка, за да може да осъществи контрол за качество и срочността на изпълнение, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.

Министерският съвет е готов да съдейства на Централната избирателна комисия организационно и технически в рамките на своите правомощия. С оглед осигуряването на максимално добра координация между двете институции по подготовката на предстоящите предсрочни избори правителството предлага да бъде проведена среща в най-кратки срокове.

Припомняме, че Министерският съвет уведоми Централната избирателна комисия, че няма да изпълни задължението си да осигури паравани за гласуване за избирателните секции в страната. Малко след това ЦИК възложи на общинските администрации да осигурят параваните.

