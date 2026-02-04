Министерският съвет одобри 31,5 млн. евро за резерви от вода и зърно за 2026 г.

Снимка: Пиксабей

Министерският съвет разгледа и прие Решение на Министерския съвет за одобряване на финансиране на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2026 г.

С Решението се предвижда одобряване на финансирането на средства за достигане на нормативно определени количества от питейна вода в размер на 1 500 000 евро на основание чл. 3, ал. 3 от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г., отбелязва Дарик. Средствата ще се предвидят по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2026 г. в хода на актуализиране на разчетите по проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

С приемането на решението ще се постигне оптималната обезпеченост на количествата от питейна вода, което ще е предпоставка за ефикасна и адекватна реакция на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ при възникване на кризи, бедствия, аварии и др. на територията на страната.

С друго решение се предвижда одобряване на финансирането на средства за достигане на нормативно определени количества от хлебна пшеница и фуражно зърно в размер на 30 000 000 евро на основание чл. 3, ал. 3 от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. Средствата ще се предвидят по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2026 г. в хода на актуализиране на разчетите по проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

С приемането на решението ще се постигне оптималната обезпеченост на количествата от хлебна пшеница и фуражно зърно, което ще е предпоставка за ефикасна и адекватна реакция на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ при възникване на кризи, бедствия, аварии и др. на територията на страната.

