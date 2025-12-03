Министерският съвет прие 90 млн. лв. за обезщетения на пенсиониращи се учители

Снимка: Министерски съвет

Министерският съвет прие миналата седмица постановления за втория и третия транш на обезщетенията при пенсиониране на учители - близо 90 млн. лв. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на заседание на Комисията по образование и наука в Народното събрание.

Министърът отговаряше на въпрос на депутата от партия "Възраждане" Ивайло Папов относно проблеми с изплащането на обезщетенията, които се забавят, и на училищата се налага да ги изплащат от собствен бюджет, а общините да им отпускат заеми.

Вълчев подчерта, че няма година, в която обезщетенията да не са платени. Действително има забавяне. Тази година имаме по-голямо, призна министърът. Той добави, че въпросът е бил поставен и от синдикатите преди около 10 дни, посочва БТА.

Вторият транш е бил приет със закъснение, посочи Вълчев. "Министерството на финансите уверява, че тези средства ще бъдат получени. Никога не са имали намерения да не ги преведат", каза той.

Министърът обясни, че обезщетенията се изплащат на траншове - четири пъти годишно. Най-големи са вторият и третият транш, които са за летните месеци и края на учебната година. В момента е платена една трета от четвъртия транш, а останалите две трети предстои да бъдат изплатени.

Вълчев обясни процедурата за изплащане на обезщетенията. Училищата първо изплащат обезщетенията, след това подават заявки към Министерството на образованието и науката (МОН), министерството ги обобщава, приема се постановление на Министерския съвет и след това средствата се превеждат.

Министърът посочи, че програмата за изплащане на обезщетения съществува от 2008 г. Тя е разширена през годините, като към нея са включени детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие. Увеличен е и размерът на обезщетенията - от 6 заплати в началото до 10,5 заплати в момента.

"Това е изключително неравномерен разход, защото едната година може никой да не се пенсионира, другата година могат шест души да се пенсионират и един делегиран училищен бюджет не може да го поеме", обясни Вълчев.

Министърът съобщи, че с проекта на бюджет за 2025 г. Министерството на финансите е съгласило средствата за обезщетения да не са планирани в централния бюджет, а да бъдат в бюджета на МОН. Това ще ускори процеса на изплащане, каза той.

