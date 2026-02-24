снимка: karel291, Уикипедия

Министерският съвет смени областния управител на Шумен. С решение на правителството днес на поста е назначен Марин Маринов, съобщи пресслужбата на МС.

От там посочват само, че Маринов е икономист е по образование. Притежава дългогодишен опит във финансовия сектор.

Маринов сменя на поста областен управител на Шумен Катя Иванова, предава Шум бг.

ШУМ.БГ се свърза по телефон с новия областен управител.

„Това за мен е работа като всяка друга. Основната ми цел е подготовката и провеждането на честни и прозрачни избори“, каза той.

Марин Маринов е на 56 години, от Велики Преслав. Завършил е Икономическия университет във Варна. Работил е в банковия сектор, както и за Програмата на ООН за развитие UNDP Jobs. В момента работи в шуменския клон на застрахователно дружество Булстрад. Женен, има трима сина.

По информация на ШУМ.БГ Маринов е предложен за поста от „Продължаваме промяната“. Той не отрече, но заяви, че не е член на партията.

На заседанието си днес МС смени областните управители на всички 28 области.

