Министерският съвет уведоми ЦИК, че няма да осигури паравани за гласуване

Снимка: Булфото, архив

Министерският съвет (МС) е уведомил Централната избирателна комисия (ЦИК), че няма да изпълни задължението си да осигури паравани за гласуване за избирателните секции в страната, каза заместник-председателят на ЦИК Росица Матева по време на днешното заседание на Комисията.

Росица Матева докладва писмо от Министерския съвет, с което служебният премиер Андрей Гюров отговаря на ЦИК, че параваните за гласуване с хартиени бюлетини са елемент от оборудването на изборните помещения и заради това тяхното осигуряване е ангажимент на общинските администрации и поради това МС счита, че изработката на параваните за гласуване не следва да бъде възлагана централизирано от МС, посочва БТА. Наред с това подобно възлагане предпоставя единни изисквания към вида и размера на параваните, определянето на каквито не е в правомощията на МС.

Матева припомни, че на 19 февруари от ЦИК са изпратили на Министерския съвет четири проекта на решения за съгласуване. В един от тях сме предвидили размерите за изработване на параваните, определили сме единните изисквания. С това писмо служебният премиер ни уведомява, че Министерският съвет няма да изпълни задължението си да осигури паравани за гласуване за всички избирателни секции в страната, заяви Росица Матева.

Росица Матева посочи, че съгласно Изборния кодекс материално-техническото осигуряването на секционните избирателни комисии е отговорност на изпълнителната власт.

На 20 февруари служебният премиер Андрей Гюров и ръководството на ЦИК проведоха първа среща, посветена на предстоящите на 19 април парламентарни избори. За подобряване на организацията много добре би било, ако имаме стандартен формат на параваните и те да бъдат осигурени централно, така че във всички секции да имаме едни и същи паравани, каза Андрей Гюров след срещата.

Ден по-късно председателят на ЦИК Камелия Нейкова обясни, че в Изборния кодекс няма „тъмна стаичка“ или кабина за гласуване. Предложението ни е да има централизирана доставка от Министерския съвет за еднакви паравани във всички избирателни секции, каза още Нейкова. Според нея досегашните кабини за гласуване не отговарят на изискванията, а параваните ще показват горната част на тялото. Имаме уверение от премиера, че и тяхното желание е такова, каза още Камелия Нейкова.

