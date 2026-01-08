Министерство на енергетиката: Няма населени места без ток

Няма населени места без ток. Това съобщиха от министерството на енергетиката, пише БНТ.

По-рано днес Радио Варна обаче съобщи, че е възстановено електрозахранването селата Долище, Куманово, Слънчево, Игнатиево в област Варна.

Кв. "Акациите" в община Белослав също остана без ток от ранния следобед, както и варненската местност Пчелина.

През днешния ден някои населени места останаха без електрозахранване.

В Крумовград, където беше обявено вчера частично бедствено положение заради обилните валежи, някои части също бяха останали без ток, пише "Фокус".

