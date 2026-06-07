Министерство на отбраната: Американските самолети временно са излетели от страната

Кадър Нова телевизия

Четири американски самолета цистерни от типа Boeing KC-135 Stratotanker, които през последните месеци бяха базирани на летище „Васил Левски“ в София, напуснаха България днес. От Министерството на отбраната уточниха за Нова телевизия, че те временно са излетели от страната.

Четирите самолета вече се намират над Западна Европа, като крайната им дестинация не е известна. Самият факт, че полетите са видими в публичните системи за проследяване, както и маршрутът им на движение, дава основание да се приеме, че машините отпътуват от София след продължителен престой в българската столица.

Данните от Flightradar24 потвърждават, че става въпрос за четири самолета KC-135 Stratotanker на Военновъздушните сили на САЩ.

Американските военни самолети, разположени в София, имат разрешение да пребивават на летище „Васил Левски“ до 30 юни 2026 г. Общият брой на машините е до 15, като сред тях преобладават самолети цистерни и логистични въздухоплавателни средства.

Разрешението за пребиваването им беше удължено от правителството начело с президента Румен Радев, за да се даде възможност на съюзниците да препланират своите операции и да осигурят алтернативна локация за базиране.

Сред самолетите, които получиха разрешение да пребивават на територията на България, са стратегическите цистерни Boeing KC-135 Stratotanker, транспортните Lockheed C-130 Hercules и Boeing C-17 Globemaster III.

Мисиите на американските самолети са с невоенен характер и са свързани с логистична подкрепа на операции на съюзниците от НАТО в региона. Съгласно разрешението на българските власти, на територията на страната може да пребивава и до 500 души обслужващ персонал.

В края на май Министерският съвет удължи срока за пребиваване на американските самолети в София. Решението беше мотивирано с необходимостта съюзниците да разполагат с достатъчно време за пренасочване на операциите си и намиране на нова база. То беше взето и на фона на продължаващите разговори между България и Съединените щати, включително по темата за отпадане на визовия режим за българските граждани.

Редактор "Екип на Петел",

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