Министерство на отбраната: Опитите за дестабилизация на обществото чрез невярна информация продължават

Кадър Нова Тв

От Министерството на отбраната на България излязоха с официално становище за случващото се с българския кораб в Украйна.

Ето какво написаха от военното министерство на страницата си във фейсбук:

"Опитите за дестабилизация на обществото чрез разпространение на невярна информация продължават.

Появилите се в информационни сайтове новини за негативно развитие на ситуацията с българския кораб “Царевец” в Украйна – не отговарят на истината. Българските моряци от кораба "Царевна" са добре.

Българските институции са в постоянен контакт с нашите моряци и продължават съвместните усилия за тяхната евакуация, водени от Министерството на външните работи/ Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria.

Призоваваме за отговорно отношение, с оглед благополучно приключване на процеса".

