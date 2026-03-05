Министерство на туризма: Организират се нови евакуационни полети за българските туристи в ОАЕ, включително и за групи

кадър: МТ

Във връзка с усложнената обстановка в региона на Обединените арабски емирства и с цел гарантиране сигурността на българските граждани, се осъществява организация на нови евакуационни полети с максимален капацитет за извеждане на останалите български туристи, включително организирани групи. Това съобщават от Министерство на туризма.

По налична към момента информация стотици български граждани – както туристи на организирани пътувания, така и индивидуално пътуващи – продължават да се намират на територията на ОАЕ. С оглед своевременното им извеждане, Министерството на туризма работи в тясна координация с туристически организации и туроператори в България за уточняване на списъците с техните туристи, които се намират в региона.

Организацията на евакуационните полети се осъществява в координация с Министерството на външните работи, Министерството на транспорта и съобщенията и Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, посочват от ведомството.

