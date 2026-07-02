Министерство на земеделието предлага ограничения за заплатите на ръководствата в държавните горски предприятия

Булфото

Министерството на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2012 г. за условията и реда за определяне на средствата за работната заплата в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и техните териториални поделения. С предложението се предвижда въвеждане на максимални размери на възнагражденията им, съобщават от ведомството.

Съгласно проекта, директорите на държавните предприятия ще получават до шест минимални работни заплати, директорите на териториалните поделения - до четири, а членовете на управителните съвети - до една минимална работна заплата. По този начин се цели единен подход при определянето на възнагражденията на ръководния състав в държавните горски предприятия.

Предложените промени са мотивирани от влошеното финансово състояние на предприятията, вследствие на продължаващия спад на пазара на дървесина през последните две години. Те целят оптимизиране на разходите за работна заплата и по-ефективно управление на финансовите ресурси, както и по-добър баланс между разходите за управление и икономическите им резултати.

С проекта на Наредбата може да се запознаете тук.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!