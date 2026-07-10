Министерството на финансите: Започваме мерки за орязване на дефицита още с бюджета за 2027 г.
Булфото
От министерството на финансите вече работят върху мерки за намаляване на дефицита.
Пред БНТ от ведомството коментираха още, че действително има разминаване между прогнозния дефицит на Европейската комисия и заложения в бюджета. Причината е, че в план сметката са включени всички пари, необходими за изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост, ако обаче инвестициите не се случат, дефицитът ще падне.
От ведомството ще заложат мерки за намаляване на дефицита още в бюджета за 2027 г. и в указания от Брюксел срок, той ще падне под 3 на сто.
Редактор "Екип на Петел",
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