Министерството на иновациите поема управлението на три ключови държавни дружества

снимка: Министерство на иновациите

Министерският съвет прие Разпореждане за определяне на министъра на иновациите и дигиталната трансформация като орган, упражняващ правата на държавата в капитала на „Информационно обслужване” АД, „София Тех Парк” АД и „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД.

С акта се създават условия за по-добра институционална координация и последователност при провеждането на държавната политика в областта на иновациите, предприемачеството, дигиталната трансформация на публичния сектор, електронната идентичност, киберсигурността и развитието на технологичната инфраструктура със стратегическо значение.

С приемането на разпореждането се очаква повишаване на ефективността и координацията при управлението на посочените публични предприятия, подобряване на взаимодействието между органа, отговорен за формирането и провеждането на политиките в областта на иновациите и дигиталната трансформация, и дружествата, ангажирани с тяхното изпълнение, както и създаване на предпоставки за по-ефективно планиране и реализиране на дейности и инвестиции в областта на дигиталната трансформация, иновациите, технологичното развитие, електронната идентичност.

