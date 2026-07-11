Министерството на културата: Наследихме приет Национален културен календар 2026 без да бъде финансово обезпечен

Снимка: Сметна палата

Настоящото ръководство на Министерство на културата наследи приет Национален културен календар 2026 на стойност 11 650 772,31 евро, без да бъде финансово обезпечен. Във връзка с това бяха предприети своевременни действия от първия момент на настоящия кабинет. Това съобщават от Министерството на културата и подчертават, че в момента се разпространяват неоснователни и спекулативни твърдения относно Национален културен календар 2026, предава Фокус.

Ето какво обясняват те за финансирането на културния календар.

През юни месец бяха разплатени 20-те най-спешни проекта на стойност 1 228 166 евро. Паралелно бе инициирана процедура за изменение на последното решение на Министерския съвет, с цел актуализиране и финансиране на още 26 проекта на стойност 1 867 814 евро.

Екипът на Министерство на културата води активен диалог с Министерство на финансите за обезпечаване на оставащите 104 проекта, които са на стойност 5 391 706 евро.

Проектите се финансират по реда на провеждането им, без да се извършва преоценяване или саниране. Към момента общо разплатените проекти от Национален културен календар 2026 са 47, на стойност 3 102 458,24 евро. Заради липсата на навременно финансиране 28 проекта вече не могат да бъдат подкрепени, тъй като предвидените в тях прояви са приключили, а всички организатори, отправили запитване, са информирани своевременно.

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