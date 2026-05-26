Министерството на културата: Няма да има намаляване на делегираните бюджети за култура

От Министерството на културата излязоха с позиция във връзка с появилата се информация, че ще бъде орязан бюджета на ведомството.

"Във връзка с медийни публикации за орязване на бюджета за култура, които не отговарят на фактите, заявяваме:

Намаляването на разходите за заплати и възнаграждения с 10%, съгласно указанията на Министерство на финансите за проектобюджет 2026 г., не се отнася до дейностите, които се финансират чрез делегирани бюджети в областта на културата – театри, опери, филхармонии, галерии, библиотеки, читалища, училища по изкуствата и др., заявяват в позиция до медиите от Министерството на културата.

Планираното оптимизиране се отнася до намаляване на трайно незаети щатни бройки извън посочените организации, чието финансиране се урежда чрез делегирани бюджети", добавят още от министерството.

