Министерството на културата предаде за управление резерват „Трапезица“ на Община Велико Търново

Снимка: РИМ - Велико Търново

Министерството на културата официално предаде за управление на Община Велико Търново Архитектурно-музеен резерват „Трапезица“ – недвижима културна ценност с национално значение и изключителна държавна собственост.

Предаването беше извършено с подписването на предавателно-приемателен протокол в изпълнение на решението на Министерския съвет от м. април т.г. за безвъзмездно предоставяне за управление на резервата на общината за срок от 10 години и на сключения договор между Министерството на културата и Община Велико Търново.

С приключването на процедурата се създават необходимите условия за предприемане на конкретни действия по опазването, поддържането и развитието на резервата, включително за решаването на натрупани през годините инфраструктурни и геозащитни проблеми в района, съобщават от културното ведомство.

Особено важно е, че вече ще могат да бъдат предприети необходимите мерки за справяне със свлачищните процеси по хълма Трапезица, които през последните години създаваха риск както за културното наследство, така и за безопасността на гражданите и посетителите. Темата беше поставена на вниманието на Министерството на културата от областния управител на Велико Търново в началото на 2026 г., а правителството и Министерството на културата предприеха необходимите действия за осигуряване на институционална и финансова рамка за решаването на проблема.

Предоставянето на управлението на Община Велико Търново ще даде възможност за по-бързо и ефективно реализиране на дейности по консервация, реставрация, социализация и туристическо развитие на резервата, както и за продължаване на археологическите проучвания в един от най-значимите исторически комплекси в България.

Министерството на културата ще продължи да упражнява своите правомощия по Закона за културното наследство и да работи в тясно партньорство с местната власт и Регионалния исторически музей – Велико Търново за опазването и популяризирането на Трапезица.

С днешното предаване държавата изпълнява поетия ангажимент за устойчиво управление на културното наследство и създава реални предпоставки за ускоряване на дейностите по укрепване, опазване и развитие на един от символите на средновековната българска държавност.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!