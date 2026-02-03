Министерството на отбраната временно е спряло наемането на военнослужещи

Снимка: МО

Министерството на отбраната e спряло наемането на нови военнослужещи. Това се посочва в отчета на ведомството за година управление. Временната мярка е заради вътрешнополитическата криза и в условията на удължен бюджет. В отчета за годината Министерството на отбраната посочва, че некомплектът в армията намалява до 20,1%. В края на 2024 г. некомплектът е бил около 22%.

Отчита се направеното за модернизацията на ВВС и ВМС, посочва БНР. До края на февруари първите пет бойни машини "Страйкър“ и спомагателна техника и оборудване ще бъдат доставени. По линията на ЕС, чрез новия финансов заем за придобиване на способности, има изработен национален план за инвестиции.

Готвят се две споразумения, след подписването на които ще бъде възможно осигуряване на авансовото финансиране в размер на до 15% от общата за страната ни сума от три милиарда и 200 милиона евро.

