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Министерството на туризма открива изнесени офиси в Златни пясъци и Слънчев бряг

18.07.2026 / 17:08 1

Снимка: Булфото

Министерството на туризма ще открие изнесени офиси в курортите Златни пясъци и Слънчев бряг, които ще обслужват съответно Северното и Южното Черноморие. Това съобщи за БТА министърът на туризма Илин Димитров.

По думите му офисите са резултат от съвместната работа с туристическия бранш и желанието на туристите за по-бърза комуникация с институциите.

Целта е да бъдем по-близо до бизнеса и до туристите, за да можем да реагираме по-бързо при сигнали и необходимост от съдействие, каза Димитров.

Двата офиса ще започнат работа през следващата седмица и ще функционират до края на летния туристически сезон. Министерството планира да открие подобни офиси и в зимните курорти.

Министърът съобщи още, че ведомството стартира новата инициатива „Празнувай България“, чрез която ще бъдат популяризирани фестивалите, традициите и обичаите във всички 28 области на страната.

Ще заснемем материали за фестивалите в България – как празнува страната ни във всяко едно място, какви са обичаите и традициите. Те ще бъдат преведени на няколко езика, за да могат Европа и светът да видят какво предлагаме, заяви Илин Димитров.

По думите му инициативата има за цел да представи културното многообразие на страната и да популяризира България като целогодишна туристическа дестинация.

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MrBean (преди 15 минути)
Рейтинг: 232124 | Одобрение: -2116
Ето,веднага ги викам за плажа и на Златните,ивъв Варна,и на Дружба.... да ми покажат къде са свободните зони. Докато плажа е неохраняем място има за всички,а стане ли охраняем веднага свършват местата.

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