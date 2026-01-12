Министерството на здравеопазването: Варна е първата област, която обявява грипна епидемия

Снимка: Министерство на здравеопазването

Област Варна е първата в страната, в която се въвеждат временни противоепидемични мерки, поради разпространението на грип и остри респираторни заболявания. Това съобщават от Министерството на здравеопазването. Предложението на директора на РЗИ Варна е обсъдено на проведено днес заседание на Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ и е съгласувано с Главния държавен здравен инспектор.

Основание за това е регистрираният през периода подем в броя на заболели в град Варна лица през изминалата седмица, който достигна 763 в докладващите лекарски практики. Общата регистрирана в областта заболяемост е 239,38 на 10 000 души население.

Така за периода от 14 януари до 20 януари включително на територията на областта се въвеждат временни противоепидемични мерки. Те включват преустановяване на присъствения учебен процес във всички училища, както и провеждането на групови и извънкласни занимания и дейности, екскурзии, спортни празници и други прояви, организирани от училищата. В детските заведения не се допуска смесване на групи и провеждане на общи мероприятия.

Преустановяват се също свижданията в лечебните заведения за болнична помощ, както и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

Временно се преустановяват профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации.

Въведените противоепидемични мерки могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на областта.

При повишаване на заболяемостта от грип и ОРЗ се препоръчва носенето на защитна маска на закрити обществени места, включително в обществения транспорт, лечебни и здравни заведения, аптеки, административни учреждения и търговски обекти, припомнят от здравното министерство.

