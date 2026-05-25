Министерството на здравеопазването орязва с 10% бюджетите на психиатричните болници

Министерството на здравеопазването е наредило 10% съкращение на бюджетите за издръжка на държавните психиатрични болници за периода 2026-2028 година. Това съобщи психиатърът д-р Цветеслава Гълъбова в предаването „Lege Artis“ по БНР.

Ограничението не засяга заплатите на персонала, а средствата за ток, вода, отопление, храна, лекарства и външни консултации. В управляваното от нея лечебно заведение намалението възлиза на около 67 000 евро, което се равнява на едномесечната издръжка.

Държавните психиатрични болници се финансират единствено от републиканския бюджет и нямат други източници на приходи. Д-р Гълъбова уточни, че те не работят по клинични пътеки, тъй като преговорите с Националната здравноосигурителна каса са били спрени в миналото.

Тя предупреди, че ограничаването на средствата ще има тежки последици за пациентите и може да доведе до принудителното им изписване. Решението за бюджетни съкращения идва въпреки обещанията на бившия здравен министър Силви Кирилов през март 2025 г., че ще защити интересите на сектора. Месец по-рано той отчете, че системата се нуждае от над 30 млн. лв. допълнително, а медици излязоха на протест заради липсата на финансиране и лошите условия на труд.

Д-р Гълъбова отбеляза, че институциите често третират психиатричните болници като приюти или места за лишаване от свобода, отбелязва Евроком. Около 110 души, признати за невменяеми след извършени тежки престъпления, се лекуват там, като някои остават с десетилетия.

Пациентите, настанени по член 89 от Наказателния кодекс, съжителстват с останалите болни, което създава допълнително напрежение. С изключение на съдебното отделение в Ловеч, в психиатриите липсва охрана, а персоналът е крайно недостатъчен – на дежурство в отделение с 30 тежко болни често има само една медицинска сестра и двама санитари.

Проблемът с кадровия дефицит беше потвърден в началото на тази година, когато стана ясно, че в страната работят едва 657 психиатри. В опит за подобряване на грижата в лечебните заведения, през март 2026 г. Министерството на здравеопазването подписа споразумение с Българския хелзинкски комитет за наблюдение на човешките права на пациентите.

