Министри и експерти на извънредна среща за незаконните строежи до Варна

Трима министри - на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на земеделието и храните Пламен Абровски, както и заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов ще обсъдят на работна среща в Областна администрация Варна днес въпроси, свързани със строителството на незаконен комплекс в местността Баба Алино край к. к. „Златни пясъци“ близо до областния град.

В срещата ще участват също експерти от Регионалната дирекция за национален строителен контрол – Варна, Регионалната дирекция по горите – Варна и други.

Веднага след срещата те ще се отправят към местността Баба Алино, за да извършат проверка на незаконно изградения комплекс, съобщават от пресцентъра на Строителното ведомство.

