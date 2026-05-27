Министри на Радев отиват на проверка на "Баба Алино"
Министрите Иван Шишков (МРРБ) и Пламен Абровски (МЗХ), заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов, областният управител Марио Смърков, както и експерти от Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) – Варна и Регионалната дирекция по горите – Варна ще обсъдят днес на работна среща в сградата на Областната администрация въпроси, свързани със строителството на незаконен комплекс в местността „Баба Алино“ край Варна.
Веднага след срещата те ще се отправят към местността „Баба Алино“, за да извършат проверка на незаконно изграден комплекс.
