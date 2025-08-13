Министрите аплодираха деца, участвали в гасенето на огъня в Сунгурларе

снимка: МС

„Това са момчетата, които в тези трудни дни, със своя тих и скромен пример в Сунгурларе се притекоха на помощ по свой начин. Но той стана толкова видим за всички и такъв кураж даде на огнеборците, на горските, на доброволците, че нямаше вариант да не ги поканя тук. И аз ги поканих сред нас, за да изразим нашата признателност и нашата благодарност, защото те са посланици, те са представители на всички онези, които в тези усилни времена показват човешкия добродетел. Показват онзи скромен, своеобразен тих героизъм, непретенциозен героизъм, но същевременно онова, което ни кара да се чувстваме обединени като хора, обединени като българи“. Така министър-председателят Росен Желязков представи петимата младежи, които помагат при погасяването на пожарите в района на Сунгурларе.

Даниел Гълъбов, Александър Димитров, Виктор Николов, Атанас Кръстев и Станислав Божиков днес гостуват в Министерския съвет по покана на премиера.

Министър-председателят посочи, че по време на срещата им, младежите са споделили своите мечти, които рисуват едно изключително оптимистично бъдеще за България. „Ние имаме нужда от този пример. Още един път изразявам нашата благодарност и се надявам ние по някакъв начин да греем с отразената тяхна светлина в усилията си да направим нещо смислено, така че да бъде в полза на обществото. Да бъдем насочени един към друг с онази човечност и емпатия, която толкова липсва в нашето ежедневие“, каза още Росен Желязков.

