Минус 10 градуса за ЧНГ

След мразовития старт на 2026 година се очаква рязко затопляне до 15 градуса

България се подготвя за мразовито посрещане на Новата година, като температурите в някои райони ще паднат до минус 10 градуса.

Според седмичната прогноза на "Метео Балканс" и данните на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), след ледения период ни очаква рязко затопляне още през първия уикенд на януари.

Новата седмица ще започне със слънце и временни заоблачавания. Във вторник сутрешните температури ще бъдат между минус 5 и 0 градуса, но през деня ще се затопли до 6 - 11 градуса.

Студеният фронт ще нахлуе в сряда. Вятърът от северозапад ще се усили и ще донесе студен въздух, като дневните температури ще се движат в тесен интервал между минус 3 и 3 градуса.

Времето в новогодишната нощ

Празничната нощ срещу 1 януари 2026 година ще бъде предимно ясна, но студена. В планинските райони на Западна България са възможни слаби снеговалежи. Около полунощ термометрите ще отчитат около минус 10 градуса в западните части на страната и около минус 3 градуса на изток.

"Много студено ще е в петък сутринта, на места в котловините минималните температури ще са около и под минус 10 градуса", посочи Анастасия Кирилова от НИМХ, цитирана от официалния бюлетин на института.

Рязко затопляне през уикенда

В първите дни на януари вятърът ще отслабне, а от петък ще се ориентира от югозапад. Това ще постави началото на чувствително затопляне. В сутрешните часове на четвъртък все още ще има условия за мъгли, но до неделя се очаква максималните температури да достигнат между 8 и 15 градуса.

