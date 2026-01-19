Минус 12° в понеделник: Ледена утрин и снеговалеж на места

Снимка Пиксабей

В понеделник, 19 януари, времето ще остане студено, с минимални температури между минус 12° и минус 7°, като в югозападните райони и в Южното Черноморие те ще бъдат малко по-високи. Максималните температури ще варират от минус 8° в Североизточна България до 4°-5° в крайните югозападни райони, пише България он ер.

Облачност над Северна България

Обявен е жълт код за ниски температури в цялата страна. Вятърът ще бъде слаб и умерен от изток, а в Източна България - от север. Облачността над Северна България ще бъде значителна и в източната част на места ще прехвърча сняг.

Над Южна България ще бъде предимно слънчево, като в нощните часове на отделни места ще има временни увеличения на облачността.

Времето в планините

В планините ще остане предимно слънчево, но студено. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 3°, а на 2000 метра - около минус 9°.

По Северното Черноморие ще има значителна облачност и на места ще прехвърча сняг, докато над Южното Черноморие ще бъде предимно слънчево. Ще бъде студено, с максимални температури от минус 3° в северните райони до 2° в района на Ахтопол. Ще духа умерен северен вятър, който ще засилва усещането за още по-студено време. Температурата на морската вода ще бъде между 7° и 9°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

