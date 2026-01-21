Пиксабей

Минимална температура от минус 12,3 градуса е измерена рано тази сутрин в Русе. Това съобщиха от хидрометеорологичната станция в крайдунавския град.

Най-студено на този ден е било през 2016 г., когато термометрите са отчели минус 17 градуса, а най-топло е било през 2007 г. - 19 градуса.

От Спешна помощ в Русе съобщиха, че през нощта не са получавани сигнали за пострадали от ниските температури хора.

В Русе работи и кризисна трапезария за бездомни на БЧК. В нея около 40 бездомни получават топла супа за обяд, чай и седмичен пакет с консервирани храни, каза за БТА директорът на областната червенокръстка организация в Русе Антоанета Ябанозова.

По думите ѝ трапезарията, която бе отворена на 20 ноември миналата година, ще работи до началото на март тази година. Ябанозова обясни, че по този повод БЧК набира и дарения - парични средства и консервирани храни.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!