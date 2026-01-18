Минус 13 градуса са измерени тази сутрин на връх Рожен
Пиксабей
Минус 13 градуса са измерени тази сутрин на връх Рожен, съобщи дежурният в метеорологичната станция. Навсякъде сутрешните температури в Родопите са били под нулата, сочат данни от метеорологичните станции в региона.
В Чепеларе термометрите са показали минус 11,5 градуса, в Златоград – минус 6, а в Девин – минус 5 градуса. В Смолян към момента температурата е минус 4 градуса.
Снежната покривка на връх Рожен е 9 сантиметра, предаде БТА.
