Минус 2 градуса във Видин, 9 в Ахтопол, 7 във Варна тази сутрин

снимка: Булфото

Най-студено тази сутрин е в Западна България, където е и единственият град с отрицателна температура - минус 2 градуса във Видин. Същевременно най-топло е в Ахтопол - 9 градуса по Целзий.



Справка на Фокус в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:



- София 2 градуса



- Пловдив 3 градуса



- Варна 7 градуса



- Бургас 4 градуса



- Русе 1 градус



- Стара Загора 2 градуса



- Благоевград 3 градуса

