Минус 2 градуса във Видин, 9 в Ахтопол, 7 във Варна тази сутрин
снимка: Булфото
Най-студено тази сутрин е в Западна България, където е и единственият град с отрицателна температура - минус 2 градуса във Видин. Същевременно най-топло е в Ахтопол - 9 градуса по Целзий.
Справка на Фокус в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:
- София 2 градуса
- Пловдив 3 градуса
- Варна 7 градуса
- Бургас 4 градуса
- Русе 1 градус
- Стара Загора 2 градуса
- Благоевград 3 градуса
Редактор "Екип на Петел", "За нас"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!