Минус 37 градуса: Арктически студ скова Финландия, леден фронт смрази Европа

Арктически студ обхвана Северна Финландия. Хиляди туристи се оказаха блокирани на летище Китиле, което спря да обслужва полети заради свирепия студ, предаде Асошиейтед прес.

Живакът на термометрите на аерогарата тази сутрин падна до -37 градуса по Целзий. Мразовито време затруднява обезледяването на самолетите.

Градусите ще падат още

Дълбокият мраз се очаква да продължи да сковава Китиле, град в северната пустош на Лапландия, и през утрешния ден, когато според

Прогнозите на финландския Институт по метеорология градусите са, че градусите ще паднат до почти -40 по Целзий.

Финландците са свикнали с мразовитото време, но ледената вълна, която обхвана Северна, Централна и Източна Европа, е по-свирепа от предишни години.

Зимни неволи в Европа

Обилни снеговалежи, силен вятър и заледени пътища затрудняват пътуването в различни райони на Стария континент.

В Германия пътуващите с железниците и днес продължиха да се сблъскват с големи закъснения и отмяна на влакове, след като заради обилните снеговалежи железопътният превозвач "Дойче Бан" спря всички композиции, обслужващи направленията в северните части на Федералната република.

Властите обявиха за понеделник неприсъствен ден и преминаване към онлайн обучение за всички училища в Северен Рейн-Вестфалия, най-голямата по население германска провинция, заради прогнози за заледяване на пътищата, информира БТА.

В Литва и Естония водачите на моторни превозни средства бяха приканени да не предприемат пътувания, освен в краен случай.

Очакват се виелици, а в съседна Латвия има предупреждение за обилни снеговалежи.

