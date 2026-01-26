Минус 38 градуса в Щатите: Арктическа буря остави 800 хиляди американски домакинства без ток
Кадър БТВ
Междувременно арктическата буря Фърн вече остави 800 хиляди американски домакинства без ток. Температурите на места паднаха до минус 38 градуса.
Не излизайте навън с опасност за живота – посланието е на властите в десетки градове от Нова Англия на североизток до Тексас на юг. Извънредното положение вече обхвана 20 щата, предава БТВ.
"Проблемът е, ако дъждът замръзне и прекъсне електропроводите – това е по-трудно за ремонт от почистването на натежали от снега кабели", казва Уилям Уорли, служител по поддръжката.
Прогнозите в някои градове са за невиждани от години снежни преспи. В щата Оклахома доброволци с джипове превозват до работните им места медици и служители на хосписи.
"Опитваме се да се погрижим за нашата общност. Тук живеем, тук работим", заяви Джон Шуебак президент на „Анонимните джипаджии“.
На места температурите са с 20 градуса под обичайните за сезона.
