Минус 550 милиарда рубли за един месец: Руснаците масово изтеглят парите си от банковите си сметки

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През пролетта на 2026 г. руснаците започнаха масово да теглят пари в брой от банковите си сметки, пише руското издание 76.RU.

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Обемите изглеждат впечатляващи: през май вложителите в цялата страна са изтеглили 550 милиарда рубли от сметките и депозитите си (6,2 милиарда евро). През същия месец оборотът на парите се е увеличил с 400 милиарда рубли.

Георгий Остапкович, научен директор на Центъра за пазарни изследвания към Института за статистически изследвания и икономика на знанието към Висшата школа по икономика, разказа на от 76.RU защо руснаците са започнали да предпочитат парите в брой.

Парите в брой са за неформални плащания

Според Георгий Остапкович, увеличението на оборота в брой се дължи на два фактора. Първо, започна летният сезон за вилите . Хората масово напускат града и се притесняват, че интернетът за безкасови плащания не винаги ще работи.

Затова те се опитват да се запасят с пари в брой, за да гарантират плащането на стоки или услуги, ако картата или банковото им приложение се окажат неизползваеми.

Втората причина е плащането на услуги без договор. Експертът даде пример с наемането на преподавател, който да подготви дете за Единния държавен изпит: учителят получава пари в брой, вместо банков превод. Причината за това решение е проста: желанието да се скрият следите от външни плащания от банката.

„Транзакциите с карта винаги оставят следа. И банката винаги може да определи откъде са дошли парите и къде са получени“, обясни Георги Остапкович.

Факт е, че със затягането на данъчната система малкият бизнес започна да изпитва затруднения. Поради това някои бизнесмени пренасочват част от транзакциите си към сивия сектор, използвайки пари в брой. С прости думи, те се опитват да предпазят данъчните власти от деклариране на тези финансови постъпления.

На 19 юни 2026 г. основният лихвен процент на Централната банка падна до 14,25%. След това лихвените проценти, които банките са готови да плащат на вложителите, също падат. В резултат на това мнозина започнаха да се съмняват дали този финансов инструмент е изобщо печеливш.

„Да кажем, ако лихвеният процент на банката е 9-10%, някои хора просто няма да видят смисъл да депозират пари. Защото, въпреки че инфлацията на Росстат ще бъде 5-6%, всеки човек живее със собствена инфлация, в зависимост от конкретната си потребителска кошница“, обясни икономистът.

За мнозина банковите депозити вече не са печеливши.

Логиката е следната: личната инфлация зависи от специфичните покупки и потребителски навици на човек. Ако купува продукти, чиито цени се увеличават най-много, инфлацията му може да бъде например 20%. При тези обстоятелства откриването на депозит с 9-10% годишно става нерентабилно.

Въпреки че размерът на изтеглените средства през май 2026 г. беше голям - 550 милиарда рубли - това беше само малка част от общата сума, която руснаците държат в банки.

„Хората държат около 67 трилиона рубли в банкови депозити. А 67 трилиона са еквивалентни на един и половина пъти федералния бюджет . Но има и промени в поведението на вложителите. Обикновено, когато срокът на депозитния договор изтече, хората теглят както главницата, така и натрупаната лихва, след което прехвърлят цялата сума на нов депозит. Сега мнозина предпочитат да оставят в банката само главницата на предишния депозит, а натрупаната лихва да изтеглят и да я харчат както намерят за добре“, каза Георгий Остапкович.

Това води до заключението, че с намаляването на основния лихвен процент от Централната банка в бъдеще, количеството пари в депозитите на руснаците ще намалее. Това ще се отрази на общите доходи на хората.

„Доходите ни са разделени на няколко категории. Заплатите съставляват 60-62% от общата сума. Следват доходите от предприемаческа дейност, както и доходите от собственост – това са лихвите, които гражданите получават по депозити. Последната категория са социалните плащания: пенсии и стипендии. Всичко това заедно съставлява доходите на населението“, обясни Георгий Остапкович. „Следователно, поради по-ниските ставки, доходите от собственост ще намалеят. А ако тази категория се намали, тогава ще намалеят и общите доходи на хората.“

Редактор "Екип на Петел",

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