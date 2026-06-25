Минута мълчание в Парламента за загубените детски животи през вчерашния трагичен ден

Булфото

Депутатите почетоха с едноминутно мълчание паметта на двете деветгодишни деца, които загубиха живота си при катастрофа на АМ „Тракия“, и на загиналите вчера при пътни произшествия.

„Вчера две деветгодишни деца, отиващи на футболен турнир в к.к. Албена, загубиха живота си по трагичен начин. Загина и бащата на едното от момченцата“, посочи Велислав Величков от „Продължаваме промяната“ в началото на пленарното заседание. Вчера имаше и друга катастрофа – общо пет жертви на пътя в един ден, отбеляза той, предаде БТА.

Величков посочи, че, за съжаление, прекалено често започва да се случва малки деца да губят живота си на пътя. Ние не можем да останем безучастни и трябва да знаем, че до някаква степен и от нас зависи да променим това положение, свързано с превенцията, която трябва да се осъществява, и бързата и адекватна реакция на органите на съдебната власт, така че да има справедливост, каза депутатът и предложи народните представители да почетат с едноминутно мълчание паметта на двете деца и на загиналите вчера на пътя.

Редактор "Екип на Петел",

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