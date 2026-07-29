Мира Баджева: Николай Денков може да е кандидат за президент на десницата

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Не е сигурно, че кандидатът на десницата за президент ще бъде Андрей Гюров. Консолидацията вдясно ще бъде трудна, а консервативен кандидат може изненадващо да стигне до балотаж с Илияна Йотова. Около тези тези се обединиха в ефира на БНТ политологът и университетски преподавател доц. Стойчо Стойчев и журналистът Мира Баджева, цитира Новини.бг

„Вдясно не могат да се нагласят. Там има доста апетити и трудно ще стигнат до консенсусна фигура. Защото не е само Андрей Гюров. Има и други, които загряват на старта. Струва ми се, че Николай Денков е един от тях. Затова няма да е много лесно именно Андрей Гюров да бъде излъчен. Николай Денков също отговори доста уклончиво на въпроса кой ще бъде кандидатът на десницата“, заяви Баджева.

„И Йотова, и Гюров са прогресивни кандидати, докато здравият разум няма свой кандидат – консервативен кандидат, който да се позовава на по-традиционните християнски и европейски ценности“, коментира от своя страна Стойчев.

„Лявото отрича някои неща като религията и вярата в Бог. Докато г-н Гюров е представител на модерната прогресивна мисъл, той едва ли може да бъде възприет като консервативен кандидат. Не сме го виждали да ходи на църква. Големият дебат в момента не е ляво срещу дясно, а сблъсъкът на ценности – между неолиберализма и европейския консерватизъм. Това би бил по-съдържателният дебат“, категоричен е той.

Според Баджева не е имало забавяне в подкрепата на „Прогресивна България“ за Илияна Йотова.

„Тя е много по-комуникативен президент, отколкото бяха предишните, и умее да борави с комуникационните канали. Пресече и една интрига, която се разпространяваше много активно през последните месеци – че ПБ няма да я подкрепи и че Румен Радев няма да застане зад нея. Това беше пресечено още в зародиш“, заяви журналистът.

По думите ѝ самата Йотова е изградила конкурента си, след като го е издигнала за служебен министър-председател.

„Тя можеше да избере друг кандидат измежду претендентите, но не искаше да бъде обвинена, че дава шанс на хората на Пеевски, които бяха в другата част на т.нар. „домова книга“. Другото интересно е, че вътре в ПП–ДБ Андрей Гюров не е толкова добре приет. Говори се, че има известно напрежение между него и лидера на ПП. Споменаваше се и Кандев като вариант за вицепрезидент, но от това, което видях през уикенда в негово интервю, не останах с подобно впечатление. Казват, че му се радват заради харизмата, но според мен този човек вече отпадна като сериозен претендент – не беше убедителен“, допълни тя.

Стойчев също разви тази теза.

„Румен Радев създаде „Продължаваме промяната“ с политици като Кирил Петков и Асен Василев, а сега иска да влезе в полемика именно с тях и с техния кандидат“, каза той.

Политологът очаква Андрей Гюров сам да обяви кандидатурата си и да разчита на инициативен комитет.

Той не изключи и изненади на президентските избори.

„Като нищо може да видим отново балотаж като този между Георги Първанов и Волен Сидеров през 2006 г. Възможно е Костадин Костадинов да се кандидатира за президент и да стигне до втория тур, защото консервативно настроените избиратели не виждат в Гюров свой кандидат. Така може да се повтори ситуацията отпреди 20 години“, заяви Стойчев.

Баджева коментира и позицията на ГЕРБ. „Бойко Борисов, когато не му е изгодно, изчаква. Той вижда, че Илияна Йотова трудно ще бъде победена. До голяма степен изходът от изборите изглежда ясен, освен ако не се случи чудо и всички десни партии не се обединят около един кандидат. Но това ще бъде трудно, защото в подобен сценарий трябва да бъде включен и ГЕРБ“, заяви

Редактор "Екип на Петел",

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