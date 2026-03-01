Мира Добрева: Баба Дора днес става на 106 години

Кадър Фб

Мира Добрева съобщи прекрасна вест за любимата на цяла България - Баба Дора.

"Днес Баба Дора отбелязва своя 106-и рожден ден. Извънредни години, като самата нея - извънредна жена е тя. Благодаря ѝ за всеки миг, в който ми разкрива един друг, по-чист свят. Надявам се да не гледа новини, да не чува писъка на лошотията навън. Пожелавам ѝ да бъде според волята ѝ - докрай да е със силата на ума и на тялото си.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН НА БАБА ДОРА!

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА НА ВСИЧКИ ВАС!"

