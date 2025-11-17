Мира Добрева: Богата съм

Кадър Фб

Мира Добрева е на път в Германия:

"Корабът по реката. Носи ме плавно, величествено, развява косата ми и ми напомня колко лесно човек може да се почувства „луксозен“, без да притежава нищо. Аз съм богата с една майка, две деца, три книги, 148 столетници, повече от 350 000 последователи в различните ми социални мрежи и верни приятели. За какво ми е яхта? За течението, палубата, “потъването” на кораба, защо се озовах тук само дни преди премиерата на новата ми книга за столетниците, очаквайте пряко включване тази вечер в 20 ч. Тук, на страницата ми във фейсбук", пише тя.

