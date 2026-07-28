Мира Добрева: Получих предложение да се кандидатирам за вицепрезидент

Снимка Фейсбук

Популярната телевизионна водеща Мира Добрева разкри, че е получила предложение да се включи в предстоящите президентски избори като кандидат за вицепрезидент в една от кандидат-президентските двойки. Новината съобщи самата тя с публикация във Фейсбук.

Добрева е отказала предложението, като подчертава, че решението не е продиктувано от липса на интерес към обществените дела. "Получих предложение да участвам на предстоящите избори като вицепрезидент в една от кандидат-президентските двойки. Отказах. Не защото не ме вълнува съдбата на България, точно обратното - приемам я твърде сериозно", написа тя, пише novini.bg.

Водещата обяснява, че осъзнава своето призвание и не желае да го превръща в политическа кауза. "Давам си сметка какво е моето призвание и не искам да го превръщам в политическа цел. Не и когато не виждам възможност ролята ми да промени съдбата на възрастните хора в България", допълва тя.

Мира Добрева посочва, че през цялата си кариера е служила на обществото като журналист. "Срещала съм се с хиляди човешки съдби, разказвала съм истории, които, надявам се, са Ви докосвали, търсила съм преди всичко смисъл и после потупване по рамото", споделя тя.

В публикацията си признава, че трудно отказва, но в случая е сметнала, че това е най-правилното решение. "Да кажа "не" на подобно предложение за мен беше повече от отказ. Беше най-честният отговор - към Вас и близките ми, към мен самата", пише тя.

Телевизионната водеща благодари за оказаното доверие и заявява, че ще остане вярна на журналистическата си мисия. "Избирам да остана вярна на пътя, по който поех преди много години - да задавам въпроси, да надниквам в душите на хора, които често остават незабелязани, да разказвам техните истории. Вярвам, че и така може да се служи на България", завършва публикацията си Мира Добрева.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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