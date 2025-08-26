Мира Добрева побесня: Този котлон не може повече да бъде нагряван

Кадър Фб

Мира Добрева е много ядосана от публикации в сайтове с нейното име.

Ето какво пише тя:

"Пак измислици! Пак лъжи по мой адрес! Жълти сайтове, докога ще слагате думи в устата ми? Не може да позорите някого така - освен, че е грях, клеветата подлежи на съд. Този котлон не може повече да бъде нагряван!"

Добрева не казва точно коя публикация има предвид.

В последния ден обаче се завъртя публикация, при която е объркано името на социоложката Мира Радева, която влиза в ново риалити. Вместо Радева е написано името Добрева.

