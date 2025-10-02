Мира Иванова: Колеги, изглеждаме нелепо, нали?!

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Сърдечен смях избухна в студиото на Нова тв след края на интервюто с волейболните ни национали.

Трима високи мъже бяха в студиото, коментира в края на разговора водещата Мира Иванова, а колегата й Виктор Николаев предложи всички да се наредят един до друг, за да се види колко високи са нашите момчета.

Сега ще видят зрителите за какво нещо става въпрос, посочи той.

Колегите ни се смеят, защото изглеждаме нелепо до момчетата, нали?, посочи Иванова и подчерта:

Те са високи, но не само за ръста си, казах аз, гледайки нагоре.

