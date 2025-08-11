Мира Радева шашна Цънцарова: Забелязах в телефона му, че от "Моята любов" вече съм записана просто като "Мира Радева"

Кадър БТВ

На 31 юли Мира Радева официално се раздели с дългогодишния си партньор Иво Станчев. Шокът дошъл, когато той признал, че от няколко години има връзка с друга жена и двамата очакват близнаци – момче и момиче, вероятно заченати инвитро.

Бъдещите родители пазят в тайна имената на децата, чието раждане се очаква през есента. Разкритието дошло след месеци на съмнения и усещане за промяна.

Мира забелязала, че в телефона му от "Моята любов" вече е записана просто като "Мира Радева". Когато го попитала директно, Иво не само потвърдил, но и настоял тя да се зарадва за новото му семейство, предаде Блиц.



В последните пет години двамата фактически живеели отделно – той се върнал в бащиния си дом след смъртта на родителите си, а връзката им постепенно изстинала. Мира свързва окончателния разрив и с общия бизнес, в който се оказала по-силната страна – нещо, което според нея мъжете трудно приемат.

Тази сутрин в ефира на bTV Радева разкри любопитни подробности за изневярата на мъжа си и обяви дали му прощава.

"Като че ли единственият начин да отреагирам, беше просто да го изкрещя. И този пост в социалните мрежи беше повече насочен към мен. От сорта: "Сложи точка на тази лъжа, в която си позволяваш да живееш вече толкова дълго време", заяви Мира Радева. И продължи:

"Няма невинни в една такава история. Както при корупцията - и този, който взима подкуп, и този, който дава, е виновен. Най-важно в живота е вътрешната идентичност, а тя се дава в семейството, от родителите.

Колкото повече остарявам, осъзнавам, че повтарям баба си. Тя ходеше, пееше и готвеше. И това е дълбоката ми същност. А това, че съм била социолог и всичко останало, са някакви наслагвания.

Предателството е невъзможността да намериш собствената си идентичност.

Ако ти имаш ясна идентичност, знаеш какво точно искаш в живота си, много ясно слагаш картата на масата, и друго няма значение. Моят шок беше, че някой може да живее с такова раздвоение на личността толкова дълго време. А учудването към мен, беше, че понасям толкова дълго това, раздвоявайки собствената си личност.

Сега изпитах глътката въздух. И простих!

Иво, когото аз продължавам да обичам, беше мой партньор през последните 20 години. Няма да го празнуваме на 28 август, въпреки че беше планирано. В тези години имахме една много силна емоционална връзка, изключителна любов. Според мен този човек наистина ми даде втора младост.

Разсмивал ме е с часове, все едно бях 15-годишна ученичка. Щастието извираше от нас. Буквално откривахме света заедно. Толкова много ме е обичал, че купи двоен спален чувал, за да не сме разделени в планината, тъй като той е планинар. Носеше и тежки кафеварки, защото знае, че много обичам кафе.

Този човек ме е обичал наистина много. Подкрепяше ме. Много го обикнаха всички – и майка ми, и децата. В един момент обаче при него стана много доминантно това, че иска да има дете. Не, че не сме пробвали, не искам да говоря за това, защото беше преди много години. Но той, въпреки това, продължи да бъде до мен.

Отношенията между двама души обаче не се изчерпват само с това. Има създаден уют, атмосфера на любов. Да, той е искал деца, казваше го. Въпросът е, че това минаваше през някакви житейски драми – той загуби майка си и баща си. И през всичките тези пет години, преминавайки през тези драми, се надявах, че ще се върнем към онзи уют, който сме имали. А той е мислел друго. Грешката е, че той просто не каза: "Имам връзка" – и тя, според мен, продължава повече от три години, а не толкова, колкото казва.

Ето тук той предава и нея, защото как може три години ти да влачиш двете връзки паралелно, да си част от семейството ми, от уюта ми…".



Въпреки болката, Радева казва, че след първоначалния шок е усетила освобождение. Дъщеря ѝ Ани дори поздравила Иво за бъдещото бащинство.

"Сега съм свободна. Животът продължава", споделя Мира, която лекува разбитото си сърце с планински преходи и не бърза да се обвързва отново

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!