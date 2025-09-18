Мира Радева за „Трейтърс”: Племената винаги изоставят първо най-стария

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Социологът Мира Радева обясни в „Преди обед” по bTV, че причините да бъде първата изгонена от „Трейътърс: Игра на предатели” са две. Едната е публичният имидж на социолозите у нас - според хората те са умни, но и манипулатори.

Втората причина е естествен инстинкт за оцеляване, заяви Радева. „Кого жертва племето първо, когато бяга от някаква опасност? Най-старите. Аз бях най-старата от всички участници”, коментира социоложката. Тя добави, че колкото и да е абсурдно, една общност в ситуация на оцеляване, след най-възрастните, жертва бебетата и подчерта, че такива случаи има при бягството на тракийските българи.

Водещата Венета Райкова не пропусна да попита Мира Радева за личния ѝ живот. Както е известно, тя се раздели с мъжа си след 20-годишна връзка, след като стана ясно, че той има връзка с друга жена, за да има свои наследници. Те вече са се родили, съобщи Радева.

Тя коментира, че 20 години не могат да се преживеят за два месеца. Въпреки чувствата си, социоложката призова бившия си да влезе в ролята на баща и да не се интересува от нищо друго.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!