Мирчев: България изпраща противоречиви сигнали - с единия крак на Запад, с другия към Русия

Кадър Нова телевизия

„Първо, в Конституцията е записано, че най-малко на три месеца трябва да има такъв съвет при президента. Това обаче не се случва. Румен Радев в първия си мандат направи около девет КСНС, а във втория - само два, като единият беше за вейповете“. Това заяви в предаването „На фокус” съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев, коментирайки въпроса какво цели опозицията с искането за свикването на Консултативния съвет за национална сигурност при президента.

По думите му в момент, когато светът е изправен пред сериозни кризи и има война на стотици километри от България, е необходимо да има ясен политически разговор за посоката на страната. „Сега сме в сходна ситуация. Радев обикаля, сключват се енергийни сделки, говорят се бомбастични неща за количества атомни електроцентрали, газ и петрол. Едновременно с това България очевидно прави завой на изток. Това е факт“, изтъкна той. Според Мирчев при всяка значима геополитическа промяна е нормално да бъде свикан Консултативен съвет за национална сигурност.

На въпрос дали това противоречи на заявките на представители на управляващите и на президента, че България продължава да бъде ориентирана към Запада, Мирчев отговори, че трябва да се гледат действията, а не само думите. „Има твърдения на различни хора, че България гледа на Запад. Само че трябва да гледаме действията. А действията показват една все по-непредвидима България. Това, което се случва е, че на русофилския електорат в България се обяснява, че сме с единия крак при Путин. На тези, които гледат на Запад, се казва: "Спокойно, всичко е наред, с другия крак сме там". Проблемът е, че по-нестабилният крак е в потъващия кораб на Путин“, каза Мирчев.

Той определи това поведение като нечестно спрямо избирателите.

Относно позицията на страната и относно Киевската декларация Мирчев подчерта, че: „Такива позиции винаги, поне седмица преди срещите, са в Министерството на външните работи. Всички са знаели за какво отиват там, включително министърът“. Според него е било странно президентът да говори за необходимост от подписи под подобни декларации: „Беше странно да видим Румен Радев да говори за подписи. Това беше откровена лъжа към хората и към обществото. При такива декларации обикновено няма подписване".

По думите му подобни действия показват двойствена политика, при която България се опитва да запази различни позиции едновременно. „Това е модел, при който с единия крак сме на Запад, а с другия – в посока към Русия. Това е опасно, защото нашите партньори започват да виждат България като ненадежден съюзник“, отново изтъкна той.

Според Ивайло Мирчев политическите действия на президента Румен Радев са свързани и с предстоящите президентски избори. „Идват президентски избори. Целта на Румен Радев е тази сложна амалгама от хора, които са гласували за него, да бъде задържана. Само че не може да има едновременно послание към едните – отиваме при Путин, а към другите – спокойно, ние сме на Запад“, заяви той.

Според него промяната може да дойде чрез избора на следващ и то проевропейски президент. Той заяви, че за това е необходимо широко обединение на формациите, които споделят европейската ориентация на страната. „Трябва всички, които са в европейското политическо семейство и представляват европейски партии в България, да намерят начин да се обединят“, каза той.

На въпрос докъде е стигнал процесът за обща кандидатура на десните сили за президент, Мирчев заяви, че разговорите продължават.

Той коментира и възможността Андрей Гюров да бъде кандидат за президент. „Андрей Гюров все още не е обявил дали ще се кандидатира. В момента, в който той или друг кандидат направи това, ние ще имаме адекватна позиция“, заяви Мирчев.

Според него процесът по подготовка на кандидатурата в неговата формация е напреднал. „Работим активно с формации за демократично действие и ще имаме конкретни действия. Андрей Гюров, Дечев и Кандев бяха хора, които за първи път от много време показаха по истински начин, че България може да има честни избори. Това трябва да бъде оценено“, каза той.

Мирчев уточни, че не може да призовава конкретен човек да се кандидатира, но оценява високо работата на Гюров. Според него не обявяването на кандидатурата в момента е най-големият проблем пред страната. „Президентските избори най-вероятно ще бъдат в началото на есента. По-важният въпрос е дали Румен Радев ще има освен подкрепа в парламента и свой президентски наследник или силно влияние върху следващата институция“, коментира Мирчев. И беше категоричен, че десните формации работят активно за излъчването на проевропейски кандидат. По отношение на срока за обявяване на общ кандидат той посочи, че това ще стане, когато всички участници са готови.

Той коментира и въпроса за действията на българските институции по отношение на санкциите по глобалния закон „Магнитски“. Според него ефектът от тези действия засега е ограничен, тъй като липсва достатъчна подкрепа от страна на управляващите към Демерджиев.

„Виждаме някакви усилия в правилната посока, но не виждаме достатъчна подкрепа от страна на управляващото мнозинство. Ако имаш 131 депутати и наистина искаш да разградиш модела Пеевски-Борисов, действията трябва да бъдат много по-сериозни“, посочи той.

По отношение на отказа да бъдат създадени парламентарни комисии по темата Мирчев заяви, че аргументите срещу тях не са убедителни. „Казаха, че тези комисии били политическа дъвка и губене на парламентарно време. Но тези комисии не заседават в пленарната зала. Накрая обаче направиха изслушване в пленарна зала по същата тема - точно там, където твърдяха, че не трябва да се губи време“, каза той.

„Реалността в момента е, че се предоговарят потоците. Фирмите отдолу са същите, бизнес кръговете са същите", заяви Мирчев, допълвайки, че промяната, която се случва в държавата, не е свързана с реално разграждане на установени модели, а основно със смяна на кадри. „Заменят се кадрите или част от тях-– предишните герберски калинки сега се сменят с прогресивни копринки. Това е единственият ефект, който до момента има“, коментира Мирчев.

Според Мирчев доказателствата за продължаване на стария модел се виждат в различни сектори, включително в енергетиката и здравеопазването. Той допълни, че очакването за промяна след формирането на мнозинство от 131 депутати не се е оправдало. „Надявахме се, че след като има 131 гласа, този корупционен модел ще бъде разграждан. Това не се случва“, каза съпредседателят на „Да, България“.

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